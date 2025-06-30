Düzce'de AFAD Marmara Bölgesi Akreditasyon Kampı Gerçekleştirildi

Düzce'de AFAD Marmara Bölgesi Akreditasyon Kampı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen AFAD Marmara Bölgesi Akreditasyon Kampı, 732 kişinin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. İki gün süren etkinlikte 57 ekip bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı AFAD Marmara Bölgesi Akreditasyon Kampı 732 kişinin katımıyla yapıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen farklı eğitim ve becerilere sahip arama kurtarma ekiplerinin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptığı 3 günlük "AFAD Marmara Bölgesi Akreditasyon Kampı" tamamlandı.

11 ilden gelen 57 ekip, 130 araç ve 620'si akredite olmak üzere toplam 732 personelin katılım sağladığı kampa AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir katıldı.

Vali Selçuk Aslan, akreditasyon kampına ikinci kez ev sahipliği yapmaktan duyulan mutluluğu belirterek; arama kurtarma alanında yetkin insan kaynağı yetiştirilmesinde ülkemizin dünya çapında geldiği noktaya işaret ederek, valilik himayesinde Düzce'de yapılan çalışmalara dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor

Kabus bitiyor! Keneleri avlamak için binlercesini sahaya sürdüler
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar

Köylüyü isyan ettiren proje! Bastonlarıyla barikatları aştılar
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
Arda Turan'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu: Takımıma gelin

Arda'dan Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer telefonu
Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir

Rusya'dan kritik İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.