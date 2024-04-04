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Düzce'de Aç Kalan Tilki Dükkana Girdi

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Düzce'de aç kalan tilki dükkana girdi. İşletme sahiplerinin fark ettiği tilki sesleri duyunca dükkandan çıkıp gitti. O anlar kameralara yansıdı.

Düzce'de yiyecek arayan tilkinin yolu Japon pazarına düştü. Tilki, işletmenin kapısında uzun süre bekleyip içeri girerken, vatandaşların seslerini duyunca geri çıktı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İftar vaktinin ardından dükkanını açtıklarını ifade eden Osman Durdu, "Müşteriler ile ilgilenirken, içeriye kedi girdiğini zannettik. Müşterimiz 'içeriye kedi girdi' deyince baktık, kedi değilmiş. Bizim sesimizi duyunca heyecan yapıp dükkandan kaçtı. Dükkanımıza girdi ve yaklaşık 1-1.5 dakika dolaştı. Herhalde bir şeyler arıyordu. Açıkmış olabilir. Bizim için güzel bir anı oldu. Biz sokak hayvanlarına mama verdiğimiz için normal zamanlarda kedi ve köpekler çok giriyor dükkanımıza. Ama tilki bizim için bir ilkti" şeklinde konuştu.

Dükkana giren tilkinin dükkan etrafında dolaşmasının ardından işletmeye girdiği anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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