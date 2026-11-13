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Düzce'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine Bed'-i Besmele programı düzenlendi

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Düzce'de 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerine Bed'-i Besmele programı düzenlendi
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Düzce'de Fevzi Çakmak Cemil Dede Ayşe Nine 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bed'-i Besmele programı düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi, veliler ve vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi.

6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler için düzenlenen Bed'-i Besmele programında duygu dolu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavatlar ve dualarla gerçekleşen programda öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Fevzi Çakmak Cemil Dede Ayşe Nine 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bed'-i Besmele programı düzenlendi. Büyük bir coşku ve manevi atmosfer içerisinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrenci velileri ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Program, kurs önünde velilerle birlikte oluşturulan konvoyun Mareşal Fevzi Çakmak Camii'ne hareket etmesiyle başladı.

Camide düzenlenen etkinlikte iki minik öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilaveti katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Salavatlar eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler, toplu hadis sunumuyla programa renk kattı. Etkinliğin en anlamlı anlarından biri ise geçen yıl kursta eğitim alan öğrencilerin, bu yılki öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etmesi oldu.

MİNİKLERDEN DUYGULANDIRAN DUA

Programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, İl Müftü Yardımcıları Selma Velioğlu Çelik ve Mustafa Yeşilorman, Şube Müdürü Cengiz Akça, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın konuşmasının ardından iki öğrencinin yaptığı kapanış duası, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Manevi atmosferde geçen program, cami bahçesinde düzenlenen yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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