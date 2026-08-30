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Düzce'de Zafer Bayramı Resepsiyonu

Düzce'de Zafer Bayramı Resepsiyonu
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Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü resepsiyonunda konuşan Vali Mehmet Makas, Büyük Taarruz'un önemini vurgulayarak, milletin birlik ve beraberliğine dikkat çekti ve kahramanları minnetle andı.

Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon programı düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resepsiyon programında konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, Büyük Taarruz'un tarihi önemine dikkat çekti. Vali Makas, "30 Ağustos Zafer Bayramı büyük taaruz. İlk defa bu savaşta geri çekilmeyi bıraktık. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bu millet büyük taaruz ile beraber 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir' emri ile beraber tekrar ilerlemeye geçti. İnanıyoruz ki bu ilerleyiş belki sınırları zorlamak, başka milletlerin bağımsızlıklarını topraklarını çiğnemek değil aynı dengeyi sağlamak adına tekrar tesis ediliyor. Burada her birimiz 86 milyonun birbirine kenetlenerek destek vereceğine dünyaya nizam vereceğine olan inancımız tamdır. Bugün gökkubbede ezanın susmaması bayrağın inmemesi lazım. Kanlarıyla tarih yazan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin kahramanlarını saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Mekanları cennettir inşallah bizde onların izinde yürürüz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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