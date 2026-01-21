Haberler

Köylere 2026 yılında da hizmet gidecek

Güncelleme:
Düzce'de gerçekleştirilen toplantıda, köylerin altyapı ve hizmet ihtiyaçları ile 2026 yılına yönelik planlar değerlendirildi. Birlik Başkanı Şevket Cinbir, köylere yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2026 yılı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı, Birlik Başkanı ve Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında gerçekleştirildi.

Köylere Hizmet Götürme birliği üyeleri ile İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'un katılım sağladığı toplantıda, 2026 yılına yönelik köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer hizmet ihtiyaçları ele alındı. Birlik tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, planlanan projeler ve yapılması öngörülen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için alınacak kararlar istişare edildi. Birlik Başkanı Şevket Cinbir, köylere yönelik hizmetlerin koordinasyon içerisinde sürdürüleceğini belirterek, toplantıya katılım sağlayan encümen üyelerine ve İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

