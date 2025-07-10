Düzce'de 2025 Genel Tarım Sayımı İçin Bilgilendirme Eğitimi Düzenlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 yılında gerçekleştirilecek olan Genel Tarım Sayımı kapsamında, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Toplantıya katılan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, konuşmasında Genel Tarım Sayımının önemine değinerek şunları söyledi: "Üretimin, üreticinin ve ülkemizin geleceği için yapılacak olan bu sayım, tarımsal yapımızın röntgenini çekecek çok değerli bir çalışmadır. Sayım sayesinde elde edilecek güçlü veriler, tarım politikalarının şekillenmesinde, üretim planlamasında ve desteklerin yönlendirilmesinde önemli bir kaynak olacaktır. Tüm çiftçilerimizin ve tarımsal işletmelerimizin bu sürece aktif katılım göstermesi, ülkemiz tarımının geleceği için büyük önem taşımaktadır. Eğitim programının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Eğitimde, tarım sayımının kapsamı, kimlerin sayım dahilinde olduğu, sayımın nasıl ve hangi yollarla yapılacağı detaylı şekilde anlatıldı. Katılımcılara, bitkisel üretim bilgileri, hayvan varlığı, kullanılan tarım aletleri ve parsel bilgileri gibi konularda neler hazırlamaları gerektiği de aktarıldı. - DÜZCE