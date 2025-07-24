Düzce'de 20 Bin Alabalık ve 5 Kukumav Kuşu Doğaya Salındı

Düzce'de 20 Bin Alabalık ve 5 Kukumav Kuşu Doğaya Salındı
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde, doğada yaralı olarak bulunan 5 kukumav kuşunun tedavisi tamamlanarak doğaya salındı. Ayrıca, 20 bin benekli alabalık yavrusu da dereye bırakıldı. Vali Selçuk Aslan, çevre koruma konusunda duyarlılığın önemine vurgu yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde 20 bin benekli alabalık yavrusu dereye bırakılırken doğada yaralı olarak bulunan ve tedavileri tamamlanan 5 kukumav kuşu da doğaya salındı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Yığılca Kırık Köyü Kara Dere sahasında düzenlenen kırmızı benekli alabalık yavrusu ve kukumav kuşunun doğaya salımı gerçekleşti.

Vali Selçuk Aslan, "Doğada yaralı olarak bulunan kukumav baykuşları Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklarda 1,5 aylık tedavinin ardından iyileştiler, kanatları güçlendi ve doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz" dedi.

Baykuşların doğaya salınmasının ardından 20 bin benekli alabalık dereye bırakıldı. Vali Aslan, "Sürdürülebilir bir çevre açışından doğayla barışık yaşamak zorundayız. Meteorolojik verilere göre son yılların an az yağış aldığı günleri yaşıyoruz. Nem oranının çok fazla düşmesi cennet bir doğaya tabiata sahip olan Düzce'mizde potansiyel yangın riskini arttırdığını da gözlemliyoruz. Bu noktada daha dikkatli, daha duyarlı olma noktasında da hemşehrilerimize bir çağrı yapmak istiyorum. Bugün Karadere'ye 20 bin adet kırmızı benekli alabalık salımı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu derede çoğalacaklar ve diğer derelere de ulaşacaklar hayırlı olsun diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kovalarla benekli alabalıklar dereye salındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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