Düzce'de 117 yıllık gelenek yaşatılıyor
Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde 117 yıldır aralıksız geleneksel olarak düzenlenen Berat Kandili mevlidi, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Mahalle sakinleri ve çevrelerden katılan vatandaşlar, birlikte dualar edip ikramlarla dayanışma örneği sergiledi.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde 117 yıldır aralıksız sürdürülen Berat Kandili mevlidi, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Asırlık gelenek, mahalle sakinlerini ve çevre bölgelerden gelen vatandaşları bir araya getirerek, birlik ve beraberliğin güzel bir örneğini sergiledi.

Berat Kandili dolayısıyla Koçyazı Merkez Camii'nde düzenlenen mevlid programında dualar edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. Programın ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan eski Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, geleneğin 117'nci yılında da aynı heyecanla sürdürüldüğünü belirterek, "Geleneğimizin 117. yılında bu akşam cemaatimizle, komşularımızla birlikte idrak etmek için burada toplandık. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz" dedi.

Bu yıl mevlid programına farklı bir ikram eklediklerini ifade eden Mısır, "Bu akşamki mevlidimize bir ek daha sunduk. Cemaatle daha fazla haşır neşir olalım, biraz daha dikkat çeksin diye et döner de ikram ettik. Geleneğimiz her taraftan takip ediliyor" şeklinde konuştu.

"Bu gelenek 117 yıldır devam ediyor"

Geleneğin geçmişine de değinen İsmet Mısır, yıllar öncesine dayanan bu kültürün imece usulüyle yaşatıldığını vurgulayarak, "117 sene önce dedelerimiz zamanında kandil akşamlarında oruç tutulur, herkes bir araya gelip camide yemek verilirmiş. Durumu iyi olanlar evlerinde hazırladıklarını imece usulüyle camiye getirirmiş. Bu gelenek hem iftar hem de sohbet eşliğinde 117 yıldır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez"

Geleneğin önemine dikkat çeken Mısır, "Dedelerimizden ve babalarımızdan devraldığımız bu bayrağı biz bugün taşıyoruz. İnşallah bundan sonra da gençlerimize devredeceğiz. Geleneğimizi yaşatmaktan son derece memnunuz" dedi.

117 yıllık Berat Kandili mevlidi programı, yapılan duaların ardından vatandaşların birbirlerinin kandillerini kutlaması ve ikramlarla sona erdi. - DÜZCE

