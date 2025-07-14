Düzce'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Kalite Denetimi Yapıldı

Düzce'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Kalite Denetimi Yapıldı
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, 1 ve 3 Nolu Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ile ambulanslarda kalite denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hizmet standartları, ekipman yeterliliği, hijyen koşulları ve hasta güvenliği kriterleri değerlendirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 1 ve 3 Nolu Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ile ambulanslara kalite denetimi gerçekleştirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla kalite denetimleri yapıldı. Bu kapsamda, İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 1 ve 3 Nolu Merkez 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile bu istasyonlara bağlı ambulanslar detaylı şekilde denetlendi. Denetimlerde; hizmet standartları, ekipman yeterliliği, hijyen şartları, personel donanımı ve hasta güvenliği kriterleri esas alınarak kapsamlı kontroller yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sahada görev yapan ekiplerin hizmet kalitesini artırmaya yönelik öneriler paylaşıldı. Ayrıca, özverili ve disiplinli çalışmaları nedeniyle 112 personeline teşekkür edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi sürekli kılmak adına benzer denetim ve değerlendirmelerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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