Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projeleri yerinde inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamköy kavşağı, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Bilim Merkezi ve Kültür Merkezine giderek çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. Başkan Özlü, projelerin detaylarını başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerden aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamköy kavşağı, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Bilim Merkezi ve Kültür Merkezine giderek çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

Başkan Faruk Özlü, hafta sonu mesaisini Düzce Belediyesi tarafından eş zamanlı yürütülen projelere ayırdı. Çamköy Kavşağı, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi, Bilim Merkezi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanesini ziyaret den Özlü, devam eden projelerin detaylarını başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerden aldı.

Kültür merkezi genişletildi

500 metrekare fuaye alanına 800 metrekare daha ilave edilen ve iki yeni konferans salonu eklenen kültür merkezini ziyaret eden Başkan Özlü burada yaptığı açıklamada; "Kültür Merkezimizi genişletiyoruz. Yaz boyu süren çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Burası Düzce'nin kültürel faaliyetlerinin yürütüldüğü güzel bir mekan olacak. Devlet Tiyatroları Düzce sahnesini de açıyoruz hayırlı olsun" dedi.

Her mevsim yemyeşil olacak

Çamköy kavşağındaki peyzaj çalışmalarını da yerinde gören Faruk Özlü, kavşaktaki yapraklı ağaçlara ilave olarak kavşağa mavi ladin ağacı dikileceğini ve kavşağın her dem yeşil kalacağını kaydetti.

Çalışmalar son aşamaya geldi

Özlü, Türkiye'de 6 adet bulunan ve 7.'si Düzce'ye kurulacak olan Bilim Merkezindeki çalışmaları inceledi. Faruk Özlü, her yaştan çocuk ve gencin kısa süre sonra Bilim ve Teknolojiyi uygulamalı olarak bu merkezde deneyimleyeceğini müjdeledi.

Kütüphanede gençlere ikramda bulundu

Başkan Özlü son olarak ise Sabiha Ulusoy Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphaneye yapılması planlanan ilave çalışmaları hakkında bilgi alan Özlü, kütüphanede kitap okuyup ders çalışan gençlere ikramda bulundu.

Başkan Özlü eş zamanlı olarak devam eden projelerin sorunsuz şekilde ilerlediğini söyleyerek "Düzce'miz için tüm birimlerimizle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE