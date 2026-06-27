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Başsavcı Yasin Emre Mersin'e uğurlandı

Başsavcı Yasin Emre Mersin'e uğurlandı
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Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, HSK kararnamesiyle atandığı Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevi için adliye önünde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından uğurlandı.

Düzce'den Mersin'e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre adliye önünde uğurlandı.

Başsavcı Yasin Emre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından düzenlenen törenle meslektaşları tarafından uğurlandı.

Düzce Adliyesi önünde gerçekleştirilen uğurlama programına hakimler, cumhuriyet savcıları, adliye personeli katıldı. Törende Başsavcı Yasin Emre ile tek tek vedalaşan çalışma arkadaşları, yeni görev yerinde başarı dileklerini iletti.

Görev yaptığı süre boyunca adli hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Başsavcı Yasin Emre, kendisi için düzenlenen uğurlama programında katılımcılara teşekkür ederek Düzce'de görev yapmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Başsavcı Yasin Emre'nin yeni görev yeri olan Mersin'e uğurlanmasıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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