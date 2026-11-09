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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde sabotaj ve siber saldırı toplantısı yapıldı

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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde sabotaj ve siber saldırı toplantısı yapıldı
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesi'nde sabotaj ve siber saldırılara karşı ikinci hazırlık toplantısı yapıldı. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özge Yurtseven başkanlığındaki toplantıda dijital güvenlik ve siber riskler ele alındı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesi'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında sabotaj ve siber saldırılara karşı hazırlık toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde ihtimal sabotaj ve siber saldırı risklerine karşı güvenlik tedbirleri ele alındı. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında düzenlenen 2. Sabotaj ve Siber Saldırı Önlem ve Hazırlık Toplantısı, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özge Yurtseven başkanlığında yapıldı. Hastanenin Muncurlu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya tüm birim sorumluları katıldı. Toplantıda dijital güvenliğin güçlendirilmesi, muhtemel siber risklere karşı hazırlık süreçleri, kriz anında uygulanacak yönetim stratejileri ve birimler arasındaki koordinasyon konuları değerlendirildi. İhtimal tehditlere karşı alınacak önlemlerin ve acil durum müdahale süreçlerinin ele alındığı toplantıda, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesinin önemi vurgulandı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde hizmet kalitesi ve güvenliğinden ödün vermeden, ihtimal risklere karşı hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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