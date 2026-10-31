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Düzce Akçakoca'da Kaymakam Uzan, Küpler köyündeki çalışmaları yerinde değerlendirdi

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Düzce Akçakoca'da Kaymakam Uzan, Küpler köyündeki çalışmaları yerinde değerlendirdi
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Düzce Akçakoca'da Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Ziyarette devam eden çalışmalar, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünde yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, Küpler köyünü ziyaret ederek köydeki çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köyde gerçekleştirilen incelemelerde devam eden çalışmalar, altyapı ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

Ziyarette görüş alışverişiyle köyün öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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