Haberler

Düzce Akçakoca'da kafe işleten Şengün, kursta keşfettiği nakışı kahveyle buluşturuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca'da kafe işleten Şengün, kursta keşfettiği nakışı kahveyle buluşturuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akçakoca'da butik kafe işleten Gülsüm Nursen Şengün, Halk Eğitim Merkezi kursunda keşfettiği nakışı kahve konseptiyle birleştiriyor. Kurs sonunda ustalık belgesi alan Şengün, ev ekonomisine doğrudan katkı sağlamadığını, malzeme masraflarını karşılayabildiğini söyledi.

Düzce Tarihi Mahalle Pazarı'nda butik kafe işleten Gülsüm Nursen Şengün, Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kursla keşfettiği nakış yeteneğini farklı tasarımlara taşıdı. Nakışı kahve konseptiyle bir araya getiren Şengün, iğne ve iplikle kişiye özel çalışmalar hazırlıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Tarihi Mahalle Pazarı'nda butik kafe işleten Gülsüm Nursen Şengün, nakış sanatına olan ilgisini aldığı eğitimle keşfetti. Daha önce iğne ve iplikle herhangi bir çalışma yapmadığını belirten Şengün, Halk Eğitim Merkezi'nde katıldığı kursun ardından nakışı hayatının bir parçası haline getirdi. Kafesinde kahve kültürü ile el emeği nakış çalışmalarını bir araya getiren Şengün, tablolardan kıyafetlere, örtülerden kişiye özel tasarımlara kadar farklı ürünler ortaya çıkarıyor.

"Yeteneğimin olduğunu kursta keşfettim"

Nakışla tanışma sürecini anlatan Şengün, "Halk eğitim kursuna başvurmadan önce iğne ve iplik ile ilgili hiçbir yeteneğimin olduğunu bilmiyordum ama bu kursa başladıktan sonra bu konu ile ilgili hem ilgimin hem de merakımın hem de yeteneğimin olduğunu keşfettim. Bu doğrultuda çevremdeki insanlara küçük hediyelik tablolar yaptım" dedi.

Nakışı farklı alanlara taşıdı

Çalışmalarını yalnızca tabloyla sınırlandırmadığını belirten Şengün, nakışı farklı konsept ve ürünlerle bir araya getirdiğini söyledi. Şengün, "Nakışı farklı konseptlerde, farklı düşüncelere girip birleştirdim. Farklı yerlerde kullanıyorum, sadece tablo olarak çalışmalar yapmıyorum. Herhangi bir kişinin üzerindeki penyeye o an ne düşünüyorsam onu tasarlayıp uygulayabilirim. Farklı bir örtünün üzerine çalışabilirim. İğne ve iplik ile insanlar isterlerse çok güzel yol alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Katıldığı kursun ardından ustalık belgesi de aldığını dile getiren Şengün, nakış konusunda eğitim verebilecek seviyeye ulaştığını ifade etti. Şengün, "Bu kursun tamamında ustalık belgesi aldım. Nakışla ilgili bir eğitim de verebiliyorum" diye konuştu.

Nakış çalışmalarının şu aşamada ev ekonomisine doğrudan bir katkı sağlamadığını ancak malzeme masraflarını karşılayabildiğini belirten Şengün, temel amacının üretmek ve nakışı insanlara sevdirmek olduğunu söyledi. Şengün, "Ev ekonomisine de katkı veren bir durum yok ama malzemelerimin karşılığını görebiliyorum. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnsanlara da nakışı sevdirmeye çalışıyorum. Söylediğim gibi iğne ve ipliğiniz varsa çok güzel tasarımlar yapılabiliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada çok sayıda tutuklama
Riyad'daki saldırıda bilanço ortaya çıktı: 12 ölü, 309 yaralı

Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı! Ağır bilanço ortaya çıktı
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti

Ünlü oyuncu özel görüntülerini abonelere açtı! Site çöktü
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından bakana sigara itirazı
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu

Gözü kulağı artık orada! Basın toplantısında açıkladı
Ormanda çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler

Ormanda yürürken çığlık sesi duydular! Çukura bakınca dehşete düştüler
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi

Bakkaldan doktora milyonları ilgilendiriyor! Artık zorunlu hale geldi
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Yok böyle ikna çabası! İntihara kalkışan sürücüye bakın ne söyledi