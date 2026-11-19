Düzce 112'de kurumlar arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birim sorumlularının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Müdür Gönül Günaydın Çabukoğlu başkanlığındaki toplantıda kurumlar arası koordinasyon ve acil çağrı hizmetleri ele alındı.
DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birim sorumlularının katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, kurumlar arası koordinasyonun ele alındığı genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birim sorumluları katıldı. Toplantıda, acil çağrı hizmetlerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı