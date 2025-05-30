Duygu Bölükbaş Davasında Beraat, Savcılıktan İstinaf Başvurusu

Duygu Bölükbaş Davasında Beraat, Savcılıktan İstinaf Başvurusu
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İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın ölümü ile ilgili davada sanık E.T. delil yetersizliğinden beraat etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

(İZMİR) - Duygu Bölükbaş'ın ölümüne ilişkin davada, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi sanık E.T.'yi delil yetersizliğinden beraat ettirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz ederek istinaf yoluna başvurdu.

İzmir'de Duygu Bölükbaş'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen davada önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, sanık E.T. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verirken, savcılık bu karara itiraz etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirterek dosyayı istinafa taşıdı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Duygu Bölükbaş'ın ölümü ile ilgili yürütülen yargılamada tutuklu sanık E.T. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiştir. Ancak mahkemece sanığın delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmiş, Cumhuriyet savcısı tarafından bu karara itiraz edilerek istinaf yoluna başvurulmuştur" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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