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Duyarlı Sürücü ve Vatandaş Kaplumbağaları Kurtardı

Duyarlı Sürücü ve Vatandaş Kaplumbağaları Kurtardı
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Karabük'te bir sürücü ve bir vatandaş, yolda karşılaştıkları kaplumbağaları ezilmekten kurtararak büyük bir duyarlılık sergiledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Duyarlı sürücü ve vatandaş, kaplumbağaları ezilmekten kurtardı

KARABÜK - Karabük'te duyarlı bir sürücü ve vatandaş, yolda karşılaştıkları kaplumbağaları ezilmekten son anda kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Demir Sokak'ta meydana geldi. Yolda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti. Hızla aracını yol kenarına çeken sürücü, kaplumbağayı eliyle alarak güvenli bir alana taşıdı.

Benzer bir duyarlılık Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, yolun ortasında bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağayı su birikintisine götürerek su içmesini sağladıktan sonra güvenli bir alana bıraktı.

Sürücü ve vatandaşın kaplumbağaları kurtardığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, izleyenlerin takdirini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET OĞUZHAN DOĞAN - Yerel
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