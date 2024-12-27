Duy Beni-Mozaik Etkinliği: Kadın Dayanışması ve Destek

CIFAL İstanbul, UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde "Duy Beni-Mozaik" etkinliği düzenlendi. Şef Dr. Elif Nun Gökçe liderliğinde farklı mesleklerden 14 başarılı kadından oluşan Mozaik Koro, konservatuar öğrencileriyle birlikte sahne aldı. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, depremden etkilenen kadınların üretimine destek amacıyla Hatay Hayat Sürdürülebilir Gelişim, Kalkınma ve İşletme Kooperatifi'ne bağışlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı. Kadınların dayanıklılığını ve gücünü yansıtan "Duy Beni" oratoryosu büyük beğeni toplarken, saz heyeti ve halk oyunları ekibi performanslarıyla geceye renk kattı. Koroya İTÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'ndan Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık, Doç. Seval Eroğlu, Merve İnanç Akyol, Demet Uruş Kur da çalgı eşlikleriyle gönüllü olarak kadın dayanışmasına destek verdiler. Sunuculuğunu, oyuncu Fatma Toptaş'ın yaptığı etkinliğe destek veren Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAY Atlantic University Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran da izleyiciler arasında yerini aldı.

"Acımızı sanatla paylaştık"

2023 yılında öncelikle deprem bölgesinde yaşayan dezavantajlı kız çocukları ve kadınlar için fırsatlar oluşturabilme idealiyle kurulan Anadolu'nun dört bir yanında müzik yoluyla farkındalık ve birliktelik oluşturmayı hedefleyen Mozaik Korosu'nun kurucusu ve şefi Dr. Elif Nun Gökçe, 1999 Gölcük Depremi'ndeki kayıplarının ardından müziği dayanışma ve iyileşme aracı olarak gördüğünü dile getirdi. Gökçe, "6 Şubat depremi sonrası dezavantajlı kadınlara ve kız çocuklarına destek olmak için bir araya geldik. Müziğin gücüyle kadınların yaralarını sarmak ve dayanışmayı artırmak gurur verici" dedi.

Hatay Hayat Sürdürülebilir Gelişim, Kalkınma ve İşletme Kooperatifi Kooperatifi Başkanı Rabia Yetkin Karabulut ise koroda yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu konserden elde edilen gelir, kadın istihdamını destekleyen projelere aktarılacak. Kadınlar olarak sesimiz hayata değer katacak" ifadelerini kullandı.

"Şehri kadınlar ayağa kaldıracak"

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı özel kalemi Burcu Doğan, "Yok olan bir şehri kadınların gücüyle yeniden kalkındırabileceğimize inanıyorum. Yuvayı yapan kadın, şehri de ayağa kaldıracaktır" sözleriyle duygularını paylaştı. Etkinlikte yer alan Hataylı Doktor Pınar Yozgatlı ise sosyal sorumluluk projelerine destek amacıyla sahne aldığını ve bu çalışmanın kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini belirterek, "Depremde kaybettiklerimizi anarken, dayanışmanın gücünü hissetmek ve kadınlara destek olmak tarifsiz bir mutluluk" diye konuştu. - İSTANBUL