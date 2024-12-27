Üye Girişi
Haberler
Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?"
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Beklentilerin altında kalan asgari ücret zammı AK Partili vekilleri zora soktu
Asgari ücrete yapılan zam AK Partili vekilleri zora soktu

Duy Beni-Mozaik Etkinliği: Kadın Dayanışması ve Destek

Duy Beni-Mozaik Etkinliği: Kadın Dayanışması ve Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CIFAL İstanbul, UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Duy Beni-Mozaik' etkinliğinde, farklı mesleklerden 14 başarılı kadından oluşan Mozaik Koro sahne aldı. Etkinlikten elde edilen gelir, depremden etkilenen kadınların üretimine destek olmak üzere bağışlandı. Kadınların dayanıklılığını yansıtan performanslar büyük beğeni topladı.

CIFAL İstanbul, UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde "Duy Beni-Mozaik" etkinliği düzenlendi. Şef Dr. Elif Nun Gökçe liderliğinde farklı mesleklerden 14 başarılı kadından oluşan Mozaik Koro, konservatuar öğrencileriyle birlikte sahne aldı. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, depremden etkilenen kadınların üretimine destek amacıyla Hatay Hayat Sürdürülebilir Gelişim, Kalkınma ve İşletme Kooperatifi'ne bağışlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı. Kadınların dayanıklılığını ve gücünü yansıtan "Duy Beni" oratoryosu büyük beğeni toplarken, saz heyeti ve halk oyunları ekibi performanslarıyla geceye renk kattı. Koroya İTÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'ndan Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık, Doç. Seval Eroğlu, Merve İnanç Akyol, Demet Uruş Kur da çalgı eşlikleriyle gönüllü olarak kadın dayanışmasına destek verdiler. Sunuculuğunu, oyuncu Fatma Toptaş'ın yaptığı etkinliğe destek veren Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAY Atlantic University Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran da izleyiciler arasında yerini aldı.

"Acımızı sanatla paylaştık"

2023 yılında öncelikle deprem bölgesinde yaşayan dezavantajlı kız çocukları ve kadınlar için fırsatlar oluşturabilme idealiyle kurulan Anadolu'nun dört bir yanında müzik yoluyla farkındalık ve birliktelik oluşturmayı hedefleyen Mozaik Korosu'nun kurucusu ve şefi Dr. Elif Nun Gökçe, 1999 Gölcük Depremi'ndeki kayıplarının ardından müziği dayanışma ve iyileşme aracı olarak gördüğünü dile getirdi. Gökçe, "6 Şubat depremi sonrası dezavantajlı kadınlara ve kız çocuklarına destek olmak için bir araya geldik. Müziğin gücüyle kadınların yaralarını sarmak ve dayanışmayı artırmak gurur verici" dedi.

Hatay Hayat Sürdürülebilir Gelişim, Kalkınma ve İşletme Kooperatifi Kooperatifi Başkanı Rabia Yetkin Karabulut ise koroda yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bu konserden elde edilen gelir, kadın istihdamını destekleyen projelere aktarılacak. Kadınlar olarak sesimiz hayata değer katacak" ifadelerini kullandı.

"Şehri kadınlar ayağa kaldıracak"

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı özel kalemi Burcu Doğan, "Yok olan bir şehri kadınların gücüyle yeniden kalkındırabileceğimize inanıyorum. Yuvayı yapan kadın, şehri de ayağa kaldıracaktır" sözleriyle duygularını paylaştı. Etkinlikte yer alan Hataylı Doktor Pınar Yozgatlı ise sosyal sorumluluk projelerine destek amacıyla sahne aldığını ve bu çalışmanın kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini belirterek, "Depremde kaybettiklerimizi anarken, dayanışmanın gücünü hissetmek ve kadınlara destek olmak tarifsiz bir mutluluk" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Noterlik ücretlerine gelen zam cep yakacak
img

12 eşinden 102 çocuğu olan adam, çocuklarını tanıyamıyor
img

Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kim ne kadar emekli maaşı alır? İşte ek ödemeli hesaplama tablosu
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar

Son Dakika Haberleri

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı? 27 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TRT 1, TV8 neler var? ÖTV muafiyetli araçlar 2025! Engellilere ÖTV muafiyeti nedir? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.