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Düsseldorf’tan Şam’a 14 yıl sonra ilk uçuş

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Almanya’nın Düsseldorf kentinden Suriye’nin başkenti Şam’a tarifeli hava seferleri yeniden başladı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Suriye'nin başkenti Şam'a tarifeli hava seferleri yeniden başladı.

Suriye ile Almanya arasındaki tarifeli uçuşlar yaklaşık 14 yıl aradan sonra yeniden başladı. İki ülke arasında 16 Temmuz'da imzalanan sivil havacılık anlaşmasının ilk somut sonucu olarak LEAV Aviation şirketi ilk uçuşu gerçekleştirdi. Almanya'nın Düsseldorf kentinden havalanan uçak Şam Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Almanya'nın Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Markus Hicken, uçuşun Suriye ile Almanya'nın sivil havacılık alanında imzaladığı antlaşmanın ilk somut sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Hicken, ilerleyen dönemde Halep'e de uçuşların başlatılmasının planlandığını ifade ederek, bunun iki ülke arasındaki kapsamlı iş birliğinin bir parçası olduğunu söyledi. Almanya'nın Esad rejimi dönemindeki zorlu süreçte bir milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Hecken, Almanya'nın Suriye'nin yeniden toparlanma sürecine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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