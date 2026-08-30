Adıyaman'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Söndürüldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyü kırsalındaki ormanlık alana akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen veya yaralanan olmazken, birçok ağaç zarar gördü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçesine bağlı Hamzalar köyü kırsalında bulunan ormanlık alana akşam saatlerinde yıldırım düştü.
Yıldırımın düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın başladı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı