Adıyaman'da Yıldırım Kaynaklı Orman Yangını Söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçesine bağlı Hamzalar köyü kırsalında bulunan ormanlık alana akşam saatlerinde yıldırım düştü.

Yıldırımın düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın başladı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı