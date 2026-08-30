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Kinef Rafinerisi'ne İHA Saldırısı

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Rusya’nın Leningrad bölgesindeki Kirişi şehrinde, ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Kinef’in bulunduğu sanayi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı.

Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Kirişi şehrinde, ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Kinef'in bulunduğu sanayi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, yaptığı açıklamada, gece boyunca bölgenin üzerinde 42 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Şehrin sanayi bölgesinde çıkan yangının söndürüldüğünü ifade eden Drozdenko, saldırının yol açtığı sonuçların tespitine çalışıldığını bildirdi.

Kirişi sanayi bölgesinde Rusya'nın petrol işleme hacmi bakımından ikinci büyük tesisi olan Kinef Rafinerisi bulunuyor.

Yıllık 20 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip tesis, Rusya'nın petrol işleme hacminin yaklaşık yüzde 7'sini karşılıyor.

Rafineride mayıs başında da İHA saldırısının ardından yangın çıkmış ve faaliyetlere geçici ara verilmişti.

Kaynak: AA
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