Duraklar yarışıyor Levent'te

Radyo Başakşehir'in sevilen programı Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Levent Uygun Taksi Durağı'na konuk oldu. Mutluluğun sesini duraktan durağa ulaştıran Sakar, keyifli bir sohbetin ardından durak başkanı Cem Kılıç'a sorularını yöneltti.

Radyo Başakşehir, Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor programı ile İstanbul'u durak durak gezmeye devam ediyor. Taksi başkanlarının konuk olduğu programda on soru soruluyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor. Programda yarışmacı ve dinleyenler, hem eğleniyor hem de çalan şarkılara eşlik ediyor.

9 soruya doğru cevap verdi

Onur Sakar, ilgiyle takip edilen programında bu hafta Levent Uygun Taksi Durağı'na konuk oldu. Durak başkanı Cem Kılıç, 10 sorudan 9'una doğru cevap verdi. Programa katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Kılıç, "Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na bizi unutmadığı için teşekkür ederim. Bu yayın vesile ile hem bilgilerimizi tazeledik hem de taksicilerin sorunlarını dile getirebildik. Onur kardeşimize de geldiği için ayrıca teşekkür ederim. Unutmayın, taksiler can dostudur. Taksilerde buluşmak üzere" diye konuştu.

Her hafta bir taksi durağında

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir, İstanbul'un taksi duraklarına misafir oluyor. Onur Sakar soruyor, taksiciler cevaplıyor. Spordan sanata birçok alanda genel kültür sorularını cevaplayan taksiciler doyasıya eğleniyor. Radyo Başakşehir'in en sevilen programlarından Onur Saka ile Duraklar Yarışıyor her hafta cuma dinleyenleri ile buluşuyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel