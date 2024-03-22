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Dünya Su Günü: Temiz Suya Erişim Çalışmalarının Önemi

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22 Mart Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılından beri suyun korunmasını ve önemini vurgulamak amacıyla 'Dünya Su Günü' olarak kutlanıyor. Her yıl farklı bir temayla kutlanan günün bu seneki konsepti 'Barış İçin Sudan Faydalanmak' oldu. Yeryüzü Doktorları da temiz suya erişimin çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi ulusal sınırları aşan suya bağımlı halde yaşıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF)'na göre dünya çapında 739 milyon çocuk suya erişimde sıkıntı yaşanan bölgelerde hayatını sürdürüyor. Bu durum dünyadaki her 3 çocuktan 1'inin günlük ihtiyaçları için suya erişemediği anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre ise her yıl yaklaşık 829 bin kişi güvenli olmayan su, temizlik ve el hijyeni nedeniyle ishalden hayatını kaybediyor.

13 ülkede 421 bin kişi temiz suya kavuştu

Yeryüzü Doktorları, sağlığın önemli bileşenlerinden olan temiz suya erişim için yıllardır çalışıyor. Dernek, bu kapsamda ihtiyacın çok olduğu ülkelerde su kuyuları açıyor. Bugüne kadar Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Hindistan, Kamerun, Kenya, Kongo, Nijer, Somali, Sri Lanka, Tanzanya ve Uganda'nın yer aldığı 13 ülkede açtığı su kuyuları ile 421 bin 129 kişiye ulaştı. Açılan kuyuların su kalitesini düzenli aralıklarla denetleyen ve raporlayan dernek ekibi bölgedeki insanların sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

22 Mart Dünya Su Günü özelinde açıklamada bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Yeryüzünde iklim değişikliği, altyapı eksikliği ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle temiz suya erişim problemleri yaşanıyor. Güvenilir su kaynaklarına ulaşımın olmaması durumunda kullanılan kirli su ve ortamlar ise kolera, dizanteri, ishal, hepatit A, tifo ve çocuk felci gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ülkemizde de yağışların azalması, yanlış tarımsal uygulamalar ve iklim değişikliği gibi nedenlerle doğal su kaynakları tükenme riskiyle karşı karşıya. Yeryüzü Doktorları olarak sağlığın olmazsa olmaz parçası temiz suya erişim için Afrika ve Asya'da çalışıyor, su kuyuları açarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. Dünya Su Günü vesilesi ile herkes için temiz suya, hijyen ve sanitasyon hizmetlerine ulaşmanın önemini belirtmek ve su kaynaklarının korunması noktasında birey ve toplum olarak daha bilinçli davranmamız gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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