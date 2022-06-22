Dünya Şampiyonu Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'dan Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu'ya Ziyaret

Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndaki ikinciliğinin ardından Manisa Akhisar'daki evine döndü. Başarılı sporcu, ilk ziyaretini, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yaptı.

Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın finalinde 20.350 puanla gümüş madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste iki Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk kadın cimnastikçi oldu.

Geçen yıl büyükler kategorisinde Azerbaycan'da ilk kez katıldığı 16'ncı Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda topladığı 21.850 puanla şampiyonluğa ulaşan 21 yaşındaki Ayşe Begüm, bu kez gümüş madalyayı boynuna taktı.

"TÜRK GENCİNİN VE KADINININ GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERDİ"

Cimnastik sporunda Türkiye'ye ilkleri yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı'nın, ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırarak Türk halkını bir kez daha gururlandırdığını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ayşe Begüm'ü desteklemekten büyük onur duyduğunu söyledi. Başkan Dutlulu, şöyle konuştu:

"Yine gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil eden altın kızımız Ayşe Begüm Onbaşı'yı konuk etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Akhisar Belediyesi daha önceki dönemden itibaren Ayşe Begüm'ün yanındaydı, biz de yanında olmaya devam ediyoruz ve bununla da gurur duyuyoruz. Yaşı daha çok genç ileride çok daha güzel işler başaracağına yüzde yüz eminiz. Türk gencinin ve kadınının gücünü dünyaya gösteren Akhisar'ımızın gururu Ayşe Begüm Onbaşı'yı belediyemizde misafir ederek sohbet etme fırsatı bulduk. Tüm halkımız adına kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Ayşe Begüm Onbaşı ise "Bu şehrin ismini dünya platformlarında duyurmak gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Başkanımızın da söylediği gibi daha önceki dönemden başlayan ve Besim başkanımızın da devam ettirdiği bir süreç var. Şu anda bu sürecin içerisinde olmak da aslında bizim en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Çünkü Akhisar'da oturuyoruz ve antrenmanlarımız Manisa'da olmak durumunda. Bu süreçte desteklerini sürekli arkamızda hissettiğim Besim başkanımız başta olmak üzere diğer tüm başkanlarımıza ben de teşekkür ederim" dedi.

ANKA / Yerel