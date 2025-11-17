Dünya Prematüre Günü'nde Yenidoğan Bilim Dalı'ndan Farkındalık Etkinliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Akçan ve Yenidoğan Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Anık, yenidoğan yoğun bakım hemşireleri ile pediatri asistanlarıyla birlikte bir araya gelerek günü kutladı. Etkinlikte prematüre bebeklerin hayata tutunma süreçlerine dikkat çekilirken, yenidoğan ekibinin bu süreçte üstlendiği kritik rol vurgulandı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, mor renk teması ve farkındalık materyalleriyle donatılarak prematüre bebeklere yönelik farkındalığın artırılması amaçlanırken, Yenidoğan Bilim Dalı tarafından düzenlenen etkinlikte prematüre bebeklere verilen önemin bir kez daha altı çizildi. - AYDIN