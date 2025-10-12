Dünya Palyatif Bakım Günü'nde Anlamlı Ziyaret

Aydın Devlet Hastanesi'nde Dünya Palyatif Bakım Günü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirilirken Hastane Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, "Palyatif bakım, insanın yaşam kalitesini korumaya ve onurlu bir şekilde yaşamasına katkı sağlayan bir hizmettir" dedi.

Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ve hastane yöneticileri, Palyatif Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyarette, hastaların genel durumları hakkında bilgi alınırken tedavi süreçleri de değerlendirildi. Başhekim Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, merkezde görev yapan uzman doktor, psikolog, manevi destek elemanı, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, diyetisyen, gerontolog, hemşire, yaşlı bakım teknikeri ve toplum sağlığı teknisyeni ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Palyatif bakımın sadece tıbbi değil, aynı zamanda manevi yönüyle de büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Bozbaş, "Hastalarımıza sevgiyle ve sabırla hizmet eden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Palyatif bakım, insanın yaşam kalitesini korumaya ve onurlu bir şekilde yaşamasına katkı sağlayan bir hizmettir" ifadelerini kullandı. - AYDIN