Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde TREDAŞ'tan Anlamlı Projeler

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle doğadaki dostlarımızın korunmasının önemine dikkat çeken TREDAŞ, hayvanları ve çevreyi korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hurda armatür başlıklarını sokak hayvanları için mama ve su kaplarına dönüştürülerek nesli tükenme tehlikesi altındaki Şah kartal (Aquila heliaca) ve leylek (Ciconia ciconia) başta olmak üzere kuş türlerini korumaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), çevreyi ve hayvanları koruma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. "Kuş Koruma Planı" kapsamında enerji nakil hatlarında izolasyon, kuşkonmaz montajı ve iletken kaplamalar gibi uygulamaları hayata geçirilerek, bugüne kadar 1000'in üzerinde leylek yuvası inşa edildi.

"Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesiyle, göçmen kuşlar takip ediliyor

TREDAŞ, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde 500 leylek ve 100 Şah kartalın halkalanacak. Bu sayede kuşların göç rotaları, yaşam süreleri, üreme başarıları ve karşılaştıkları tehditler bilimsel verilerle takip edilerek, göçmen kuşların korunmasına yönelik daha etkili stratejiler geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda, 2025 yılında 47 leylek ve 11 Şah kartalın halkalanması gerçekleştirildi.

Başta leylekler ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Şah kartal ile diğer kuş türlerinin popülasyonlarının korunması ve yaşam alanlarının sürdürülebilirliği için başlatılan bu anlamlı seferberlik ile toplumda doğa koruma bilincinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Kullanım ömrünü tamamlamış armatürler, patili dostlar için mama ve su kabına dönüşüyor

TREDAŞ'ın sokak hayvanları için başlattığı, döngüsel ekonomiyi ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projesi "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış armatür başlıkları zararlı materyallerden arındırılarak mama ve su kaplarına dönüştürülüyor. Bugüne kadar 510 armatür bu şekilde yeniden değerlendirilerek, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara yerleştirildi.

bu proje ile yalnızca sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmeyi değil, aynı zamanda çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirerek farkındalık oluşturmak ve topluma hayvan dostu bir yaklaşım kazandırmakta amaçlanıyor. - TEKİRDAĞ