Dünya Hayvanları Koruma Günü Kadıköy'de kutlanacak

Dünya Hayvanları Koruma Günü, 2 Ekim Pazar Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde kutlanacak.

Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi'nde Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel etkinlik düzenleniyor. 2 Ekim Pazar günü düzenlenecek olan etkinlik saat 12.00'de başlayacak.

Kadıköy Hayvan Dostları Platformu çocuklara yönelik yüz ve kulübe boyama, oyun gibi aktiviteler düzenleyecek. 12.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacak olan etkinliğe öğrenciler ve vatandaşlar katılabilecek. Ayrıca bakımevine 21 yıldır gönüllü hizmet veren Kadıköy Hayvan Dostları Platformu üyelerinin düzenleyeceği etkinlikte, platform üyeleri bakımevinde konaklayan köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışacak. Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluluğu ve sivil toplum kuruluşları da etkinlikte yer alıyor.

Geçici Hayvan Bakımevi

Adres: Turgut Özal Bulvarı, TEM Otoyolu Sonu, Ataşehir, Kadıköy / İstanbul

Saat: 12.00 – 17.00 - İSTANBUL