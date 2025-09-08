Dünya Fizyoterapistler Günü Düzce'de Kutlandı

Sağlık hizmetlerindeki önemli rolleri ve hastaların iyileşme süreçlerine sundukları katkı sağlayan fizyoterapistler anlamı gününde unutulmadı.

8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde anlamlı bir kutlama gerçekleştirildi. Hastanenin Başhekimliği tarafından organize edilen etkinlikte, hastane yöneticilerinin katılımıyla Fizik Tedavi ünitesinde görev yapan fizyoterapistlerin bu özel günü kutlandı. Etkinlikte, fizyoterapistlerin sağlık hizmetlerindeki önemli rolleri ve hastaların iyileşme süreçlerine sundukları katkılar vurgulandı. Görevlerini büyük bir özveri ve gayretle sürdüren fizyoterapistlere teşekkür edilerek, başarılı çalışmalarının devamı temenni edildi. - DÜZCE