Dünya Engelliler Günü'nde Kahvaltı Etkinliği

Dünya Engelliler Günü'nde Kahvaltı Etkinliği
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıya katıldı. Hatipoğlu, engelleri aşmak için çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti tarafından Dünya Engelliler Günü sebebi ile düzenlenen kahvaltıya katıldı.

AK Parti Engelliler Koordinasyon Başkan Soner Çoban'ın ve AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da katılım gösterdi. Sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Hatipoğlu, "Engelleri aşan yüreklerimizle; daha güçlü, daha kapsayıcı ve herkes için erişilebilir bir Eskişehir için çalışmaya devam ediyoruz. Her bir kardeşimizin hayatına dokunan her adım bizim için büyük bir gururdur" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
