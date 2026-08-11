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Bafra'da Dünya Emzirme Haftası: Anne Sütünün Önemi Vurgulandı

Bafra'da Dünya Emzirme Haftası: Anne Sütünün Önemi Vurgulandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı. Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çaylı, ilk 6 ay yalnızca anne sütü önerisini hatırlatarak, emzirmenin bebek ve anne sağlığına faydalarını vurguladı; annelerin sağlık kuruluşlarından danışmanlık alabileceğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çaylı, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla Bafra'da anne sütü ve emzirmenin önemine ilişkin çeşitli bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüldü. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hamiyet Çaylı, anne sütünün sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirtti. Anne sütünün bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişimi açısından en değerli besin kaynaklarından biri olduğunu ifade eden Çaylı, emzirmenin hem bebek hem de anne açısından önemli faydalar sağladığını vurguladı.

İlk 6 ay yalnızca anne sütü

Bebeklerin yaşamlarının ilk 6 ayında yalnızca anne sütüyle beslenmesinin önemine dikkat çeken Dr. Hamiyet Çaylı, 6. aydan itibaren uygun ek besinlerle birlikte emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesinin önerildiğini söyledi. Anne sütüyle beslenmenin bebeğin sağlıklı gelişimine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Çaylı, emzirme döneminde annelerin doğru bilgilendirilmesi ve desteklenmesinin de büyük önem taşıdığını ifade etti. Emzirme konusunda desteğe ihtiyaç duyan annelerin sağlık kuruluşlarından danışmanlık hizmeti alabileceğini belirten Çaylı, annelerin Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Bafra Devlet Hastanesi Emzirme Polikliniği'ne başvurabileceklerini söyledi.

Dünya Emzirme Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, anne sütünün önemi konusunda toplumda farkındalığın artırılması ve annelerin emzirme sürecinde desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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