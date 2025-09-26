Haberler

Dünya Denizcilik Günü'nde İstanbul Boğazı Mavi Işıklarla Aydınlatıldı

Dünya Denizcilik Günü'nde İstanbul Boğazı Mavi Işıklarla Aydınlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'ndaki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla mavi ışıklarla süslendi. Dron ile çekilen görüntüler, köprülerin büyüleyici manzarasını gözler önüne serdi.

Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nın iki dev geçişi Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim köprüleri mavi ışıklarla aydınlatıldı. Boğaz'ın iki yakasını buluşturan köprülerin büyüleyici manzarası dron ile görüntülendi.

Her yıl denizcilik faaliyetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan "Dünya Denizcilik Günü" kapsamında köprüler gece boyunca mavi ışıklarla süslendi. Renklerin yansımasıyla Boğaz'da eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

Havadan çekilen görüntülerde iki köprünün de mavi ışıklarla bütünleşen İstanbul silueti, izleyenlere görsel şölen sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e büyük müjde

Son karar verildi! Arda'ya büyük müjde
Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı! Kadro dışı ihtimali gündemde

Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı! Kadro dışı ihtimali gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.