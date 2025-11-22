Haberler

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Çocuklardan Bilim ve Kültür Gezisi

Güncelleme:
Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuk yükümlüler Key Museum ve Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaret etti. Bu gezi, çocukların sosyal ve bilimsel gelişimlerine katkı sağladı.

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliğinde çocuk yükümlüler, Key Museum ve Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaret ederek kültürel ve bilimsel deneyimler yaşadı. Gezi, çocukların sosyal gelişimlerini desteklerken öğrenme motivasyonlarını da artırdı.

İzmir'de Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bürosu tarafından denetim altında bulunan çocuklara yönelik kültürel ve bilimsel içerikli bir gezi programı düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklar, Torbalı'daki Key Museum ile Gaziemir'deki Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaret etti.

Torbalı'da yer alan ve Türkiye'nin en kapsamlı klasik otomobil ile motosiklet koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Key Museum'da çocuklar, 1886'dan günümüze uzanan otomobilleri, klasik motosikletleri ve binlerce model aracı inceleme fırsatı buldu. Müzede sergilenen tarihi araç ve ekipmanlar, çocuklara hem kültürel hem de teknolojik bir perspektif sundu.

Programın ikinci durağı ise bilim ve eğitim temelli çalışmalarıyla dikkat çeken Uzay Kampı Türkiye oldu. Türkiye, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa ile Batı ve Orta Asya bölgesindeki tek uzay kampı olma özelliğini taşıyan merkezde çocuklar; takım çalışması, problem çözme, liderlik ve uzay bilimleri alanlarında uygulamalı eğitimlere katıldı. NASA lisanslı simülatörlerle gerçekleştirilen aktiviteler, çocuklara interaktif bir öğrenme ortamı sağladı.

Yetkililer, gerçekleştirilen etkinliğin çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladığını belirterek, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenen bu programın çocukların motivasyonunu artırdığını ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
