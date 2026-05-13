Dünya başarısı vize engelinin ardından şimdi de gümrüğe takıldı

Tokatlı amatör fotoğrafçı, çektiği fotoğrafla dünya ikinciliği elde etmiş, vize engeline takıldığı için ödül törenine gidememişti. Bu kez de Paris'ten kargolanan ödülü gümrük engeline takıldı.

Tokat'ta bir fırında simit ve poğaça ustası olarak çalışan fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş, geçtiğimiz yıl çektiği bir fotoğrafla Paris'te düzenlenen, Uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'nda dünya ikinciliği elde etmişti.

Vize alamadığı için Paris'teki ödül törenine katılamadı

170 ülkeden 725 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada annelik bağını anlatan karesiyle büyük ödül kazanan Coruş, daha önce Fransa'dan vize alamadığı için Paris'te düzenlenen ödül törenine katılamadı. Yarışma organizasyonu tarafından daha sonra Tokat'a gönderilen kupa ve sertifikanın ise Türkiye'ye giriş sürecinde gümrüğe takıldığı öğrenildi.

Coruş: "Bu fotoğraf karesi ile dünya derecesi elde ettim"

Ödüllü fotoğrafın Tokat'ın Pazar ilçesinde çekildiğini belirten Coruş, yeni doğan buzağıyı kucağında taşıyan bir çiftçi ile onları takip eden anne mandanın oluşturduğu anı çektiğini söyledi. Fotoğrafın yalnızca annelik içgüdüsünü değil, aynı zamanda başka bir duyguyu daha barındırdığını ifade eden Coruş, "Buzağıyı taşıyan amcamız aynı zamanda bir şehit babasıydı. Yani bir karede iki farklı duygu vardı. Bu fotoğrafla dünya derecesi elde ettim" dedi.

Coruş: "Kupam ve sertifikam gümrüğe takıldı"

Paris'teki ödül törenine davet edildiğini ancak vize alamadığı için katılamadığını anlatan Coruş, organizasyon şirketinin ödülünü daha sonra kargoyla göndermek istediğini ancak bu kez de gümrüğe takıldığını söyledi. Coşur, "Kupam ve sertifikam Tokat'a gönderildi ancak gümrüğe takıldı. Yetkililer benden bazı belgeler istedi. Bunun satın alınan bir elektronik ürün olmadığını, sadece plaket ve sertifika olduğunu anlattım. Ama yine de teslim edilmedi. Daha sonra yarışma şirketiyle yaptığım görüşmelerde ödülümün gümrükte imha edildiğini öğrendim" diye konuştu.

Dünya çapında elde ettiği başarının ardından yaşadığı sürece tepki gösteren Coruş, manevi değeri yüksek olan ödülünün kendisine ulaşamamasının büyük üzüntü yaşattığını ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı