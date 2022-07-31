Düğününe 3 ay kala hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı bankaya iade etti - Haberler

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Düğününe 3 ay kala hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı bankaya iade etti

Düğününe 3 ay kala hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı bankaya iade etti

Bolu'da pazarcılık yapan ve 3 ay sonra düğün yapacak olan Metin Karadayı, hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı bankaya iade etti.

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Bolu'da pazarcılık yapan ve 3 ay sonra düğün yapacak olan Metin Karadayı, hesabına yanlışlıkla yatan 212 bin lirayı bankaya iade etti.

Bolu'da halk pazarlarında esnaflık yapan Metin Karadayı, Bağ-Kur parasını yatırmak için bankaya gitti. Bankadaki işlemleri biten Karadayı, dışarı çıktığında telefonundan baktığı banka hesabında 212 bin lira olduğunu gördü. Hesabındaki parayı görünce şaşıran Karadayı, bankaya tekrar dönerek durumu yetkililere anlattı. Yetkililerin ailesine de sormasını istediği Karadayı, babasını arayarak hesabına para yatırıp yatırmadığını sordu. Babasının para yatırmadığını söylemesi üzerine genç esnaf, yeniden bankaya giderek parayı iade etti.

"Sahibini hiç sormadım"

Paranın sahibini sormadığını ve bankaya iade ettiğini söyleyen Metin Karadayı (26), "Bağ-Kur yatırmak için bankaya gitmiştim. Yatırdıktan sonra dışarı çıktığımda hesabıma baktım. 212 bin lira para olduğunu gördüm. Tekrar bankaya gittim. Oradakilere hesabımda 212 bin lira para var dedim. Ailenizden birisini arayın, belki onlar yatırmıştır dediler. Babamı aradım. Babam para yatırmadığını söyledi, 'Para bizim değil, bankaya git geri ver' dedi. Bankaya giderek paranın bize ait olmadığını söyledim. Onlar da tamam dediler. Parayı bankaya iade ettim. Sahibini hiç sormadım. Paranın benim olmadığını söyledim. Onlar da sahibine vermişlerdir" dedi.

"Maddi ve manevi destek olacağız"

Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, Metin Karadayı'nın paraya ihtiyacı olan bir esnaf olduğunu belirterek, "Metin nişanlı. 3 ay sonra da düğünü olacak. Geçen gün Metin benim yanıma geldi. 'Başkanım düğün yapacağım, paraya ihtiyacım var. Krediye başvuru yaptım' dedi. Metin'in de paraya çok ihtiyacı vardı ama o örnek bir davranışta bulundu. Olması gerekeni yaptı. Federasyon olarak genel başkanımız Metin'in düğününe katılacak. Düğünde maddi ve manevi olarak federasyon olarak bana talimat verdi. Bize düşen görev neyse Metin'in düğününe yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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