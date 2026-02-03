Siirt'te gelin ve damada altın yerine 1 kilo bal takıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğünde gelin ve damada takı yerine 1 kiloluk bal hediye edildi.

Kurtalan ilçesindeki bir düğünde takı töreni sırasında ilginç anlar yaşandı. Davetlilerden Muhammed Rahmi Mikyas'ın gelin ve damada altın yerine kutu içerisinde bal hediye etmesi şaşkınlığa neden oldu. Organik bal ürettiğini söyleyen Mikyas, "Geçen gün yeğenimin düğünü vardı ve kendisinin bir rahatsızlığı vardı, aklımıza bal geldi. Takı yerine organik bal götürmeyi düşündük ve yeğenim de bunu istedi. Doğada, 3 bin rakımdan elde edilen bir kiloluk bal getirdik. Değişiklik olması ve yerli ürünümüz diye balı damadımıza taktık. Davetliler çok beğendi ve şaşırdı" dedi. - SİİRT