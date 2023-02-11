Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar

Manisa'da dünya evine giren Dam Jennifer ile Berkan Demir çifti düğün takılarını depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar sürüyor. Bu çerçevede Manisa'da da yeni dünya evine giren Dam Jennifer-Berkan Demir çifti de düğün takılarını depremzedelere bağışladı. Manisa Öğretmenevi'nde düzenlenen düğün töreninde, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, çifte bağış makbuzunu takdim etti. Efendioğlu, duyarlılıklarından dolayı Demir çiftine teşekkür ederek, "Bugün kardeşlerimiz ilk bağışlarını belirli miktar bir nakitle yaptılar, fakat bize iletildiği üzere bugün nikahın sonunda gerçekleşecek takı törenindeki altınları bozdurup pazartesi günü deprem bölgesine iletilmek üzere Türk Kızılay'a bağışlayacaklar" dedi.

Almanya'da yaşayan Demir çifti, önceden planladıkları düğünlerini, depremi haber alınca iptal etmeyi düşündüklerini ancak Almanya'dan gelen misafirleri nedeniyle eğlence kısmını iptal edip sade bir törenle evlenmeye karar verdiklerini ifade etti. Çift, düğünde kendilerine hediye edilecek takıları da bağışlama kararı aldıklarını belirtti. Türkiye için zor bir zamanda ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını kaydeden Demir çifti, buruk bir mutluluk yaşadıklarını vurguladı. Genç çiftin örnek davranışı davetliler tarafından da takdirle karşılandı. - MANİSA