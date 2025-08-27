Düğün Eğlencesinde Motor Yağıyla Şaşkınlık Yaratan Anlar

Düğün Eğlencesinde Motor Yağıyla Şaşkınlık Yaratan Anlar
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, düğün sonrası damada motor yağı dökme geleneği farklı bir boyut kazandı. Bir kişi, 5 litrelik bidondan motor yağını damadın üzerine dökünce, eğlence aniden farklı bir hale büründü.

Akyazı ilçesi Çatalköprü Mahallesi'nde bir grup arkadaşın gelenek haline getirdiği yumurtalı, sulu düğün eğlencesi, bu kez farklı bir boyuta taşındı. Geçtiğimiz hafta sonu bir kişi, 5 litrelik bidon içinde getirdiği motor yağını dökerek damadı adeta siyaha boyadı. Daha sonrasında ise damadın başına sirke, ketçap, su ve ayçiçeği yağı aktarıldı. Adeta eziyete dönüşen eğlence cep telefonu ile kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
