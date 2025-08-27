Düğün Eğlencesinde Motor Yağıyla Şaşkınlık Yaratan Anlar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün sonrası damadın üstüne un ve yağ dökme eğlencesi bu kez farklı bir boyuta taşındı. Bir kişi, 5 litrelik bidon içinde getirdiği motor yağını dökerek damadı adeta siyaha boyadı.

Akyazı ilçesi Çatalköprü Mahallesi'nde bir grup arkadaşın gelenek haline getirdiği yumurtalı, sulu düğün eğlencesi, bu kez farklı bir boyuta taşındı. Geçtiğimiz hafta sonu bir kişi, 5 litrelik bidon içinde getirdiği motor yağını dökerek damadı adeta siyaha boyadı. Daha sonrasında ise damadın başına sirke, ketçap, su ve ayçiçeği yağı aktarıldı. Adeta eziyete dönüşen eğlence cep telefonu ile kaydedildi. - SAKARYA