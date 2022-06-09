Antalya Büyükşehir'den İki Emekli Kahvesi - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak zor şartlar altında hayatlarını sürdüren emekli vatandaşların daha kaliteli vakit geçirebilmesi amacıyla Antalya'nın en yoğun iki noktasında Emekli Kahvesi Projesi'ni hayata geçirdi. Düden Park ve İsmet İnönü Kent Emekli Kahveleri ile emekliler, ücretsiz çay eşliğinde keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlara kavuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en çok emeklinin bulunduğu kentlerinden biri olan Antalya'da emekli vatandaşların kaliteli vakit geçirebileceği projeleri hayata geçiriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Türkiye'ye örnek olan Emekli Kahvesi Projesi, Antalya'nın farklı noktalarında yaygınlaşıyor. Antalya'da yaya sirkülasyonunun en yoğun olduğu noktalardan biri olan İsmet İnönü Kent Meydanı içerisinde yer alan İsmet İnönü Emekli Kahvesi açıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer Emekli Kahvesi Projesi olan Düden Park Emekli Kahvesi de hizmete girdi.

ÇAYLAR ÜCRETSİZ

Ekonomik olarak zor şartlar altında hayatlarını sürdüren emekli vatandaşlar, Emekli Kahveleri ile gün içinde keyifle vakit geçirebileceği bir mekana kavuştu. İsmet İnönü Emekli Kahvesi açıldığı ilk günden itibaren emeklilerin uğrak noktası oldu. Özellikle son günlerde artan çay fiyatlarından sonra emekli vatandaşlar, Emekli Kahvesi'nde ücretsiz çaylarını içerek gazete ve kitaplarını okuma fırsatı buluyor. Emekliler, çaylarını yudumlayarak, ferah ve nezih bir ortamda keyifli sohbetlerini edebiliyor.

ÇAYA MAAŞIMIZ YETMEZ

Kahvehaneye gidip oyun oymama alışkanlığı olmadığını söyleyen Şerafettin Özcan, "Çok güzel bir mekan oldu. Sohbet edip vakit geçirebileceğimiz bir yere kavuştuk. Çay, şeker çok pahalandı. Emekliyiz. Gelirimiz belli. Dışarda çay içsem, maaşımı yetiremem. Muhittin Başkanımıza böyle bir mekan ve imkan sunduğu için teşekkür ederiz" dedi.

KALİTELİ ZAMAN

Emekli Kahvesi'nin ziyaretçilerinden Musa Geçgin ise "Burada çayımızı içiyoruz, gazetemizi okuyorum. Dinleniyorum. Kitap getirip, okuyorum. İçim açılıyor. Zamanımı kaliteli geçiriyorum. Dışarda en ucuz çay 4 TL. Her gün 5 çay içsem ayda 600 TL eder. Benim bir aylık gıda param" diye konuştu.

EMEKLİLER İÇİN YENİ YAŞAM ALANI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Emekli Kahvesi Projesi'nin Covid19 tedbirleri kapsamında gecikmeli olarak hayata geçirdiklerini belirterek, "Antalya çok göç alan bir yer. Emekli Kahvelerimizle emeklilerimize bir buluşma noktası oluşturmak ve kent kültürünü yansıtmak istiyoruz. Burada kültür-sanat etkinlikleriyle kentlilik bilinci oluşturmak istiyoruz. Burada ayrıcı hobi-sanat kurslarıyla emeklilerimiz için bir yaşam alanı oluşacak" dedi.

ANKA / Yerel