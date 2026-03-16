Dubai Havalimanı yakınındaki yakıt tankına yapılan İHA saldırısı yangına yol açtı

Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yakıt tanklarına düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonucu yangın çıktı. Olayda yaralanan kimse bulunmazken, yangın başarıyla söndürüldü.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. Bu kez, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehri bir İHA saldırısının hedefi oldu. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yakıt tanklarından birine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi. İlk belirlemelere göre yaralanan kimsenin olmadığı aktarılırken, yangının yapılan müdahalenin ardından söndürüldüğü bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinden alevlerin yükseldiği görüldü. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur

NATO'yu açık açık tehdit etti: Bunu yapmazlarsa sonu çok kötü olacak
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek

İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı

Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
'Öldü' denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

"Öldü" deniyordu, ortaya çıktı! Altı parmak sorusu da yanıt buldu
İran'dan Doha ve Dubai için saldırı uyarısı: Terk edin

İran'dan iki şehir için saldırı uyarısı: Terk edin