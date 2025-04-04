Alparslan Türkeş'i anma programında imam dua ederken bayıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 28'inci yıl dönümü dolayısıyla anma programları düzenlendi. MHP Aydın İl Başkanlığı tarafından Türkeş'i anmak için parti binası önünde lokma hayrı yapıldı.

İMAM DUA EDERKEN BAYILDI

Düzenlenen programda konuşmaların ardından duaya geçildi. İmam Lütfullah Güldemir, dua etmeye başladı. Güldemir dua esnasında bin anda fenalaşarak yere yığıldı. İmam yere düşerken yanındakilerin "Kalp krizi geçiriyor" dedikleri duyuldu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Güldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu, tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaştığı öğrenildi.

BAHÇELİ 66 GÜN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş'in vefatının 28'inci yılında mezarını ziyaret etti. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 28 Ocak'tan bu yana görüntü vermeyen Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında düzenlenen anma törenine katılarak 66 gün sonra ilk kez görüntülendi. Partililer tarafından etten bir koridorun arasından Türkeş'in kabrine ilerleyen Bahçeli, gazetecilerin kamerasına saniye saniye yansıdı. Bahçeli'nin yaşadığı sağlık sorunlarının etkisiyle hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.