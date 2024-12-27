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DSÖ, Suriye'ye 50 Ton Tıbbi Malzeme Yardımı Gönderdi

DSÖ, Suriye'ye 50 Ton Tıbbi Malzeme Yardımı Gönderdi
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen 50 tonluk tıbbi malzeme yardımı, İstanbul'dan Mersin'e ulaştırıldıktan sonra Suriye'ye sevk edilecek. Yardımlar, travma cerrahisi kitleri ve temel ilaçlar içermekte.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 50 ton tıbbi malzeme yardımı İstanbul üzerinden Mersin'e gönderildi. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği yardım malzemeleri ardından Suriye'ye ulaştırılacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Esad rejiminin son bulmasıyla yeni bir dönemin başladığı Suriye'de yaşayanlara sağlık yardımı ulaştırmaya başlandı. Yardımlar çerçevesinde Travma Acil Cerrahi Kitleri (TESK) ve temel ilaçları içeren 50 tonluk tıbbi malzemeyi taşıyan uçak, dün saat 04.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Tıbbi malzemeler gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra tırlarla Mersin'e gönderildi. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği yardım malzemeleri ardından Suriye'ye ulaştırılacak. Tıbbi malzemeler arasında temel ilaçlar ve acil durumlarda travma bakımı için özel olarak tasarlanmış cerrahi aletler, anestezi malzemeleri ve sterilizasyon malzemeleri içeren kitler bulunuyor. Suriye'ye gönderilen malzemelerin arasında ayrıca hastanelerin ve kliniklerin hem acil hem de rutin ihtiyaçlara cevap verebilmelerini sağlamak üzere yaygın hastalıkları tedavi etmek ve hastalık salgınlarını önlemek için temel ilaçlar da yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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