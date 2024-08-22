DSİ'nin dere ıslahı denizi kirletince yöre halkı denize girememekten şikayet etti

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan dere ıslahı nedeniyle denizin rengi kahverengiye dönünce vatandaşlar denizde yüzemez hale geldi.

Rize'de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle bunalan vatandaşlar, kendilerini serin denizlere bırakıyor. Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı köyünde yaşayan vatandaşlar da Rize Valiliği tarafından belirlenen yüzme alanları içerisinde yer alan Işıklı plajında serinliyor. Ancak Devlet Su İşleri tarafından yapılan dere ıslahı nedeniyle denizin renginin kahverengiye dönmesi üzerine suya giremeyen vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. DSİ tarafından Küçükköy mevkiinde Konak Deresi'nde yapılan dere ıslahı çalışması denizi kirletiyor. Bu durum nedeniyle yüzemeyen vatandaşlar, dere ıslahı çalışmaları yaz mevsiminde değil de diğer aylarda yapılırsa yüzme alanında bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti.

"Devletin yaptığı hiçbir yatırıma karşı değiliz"

Dere ıslahının başka aylarda yapılması durumunda hiçbir sıkıntı yaşanmayacağına vurgu yapan Hamit Akmermer, "Devletin yaptığı hiçbir yatırıma karşı değiliz. Yalnız burada bir problem var. Sanki bilerek yapılan bir şey var. Tam yüzme mevsiminde dere ıslah çalışması yapılıyor. Bu proje yapılsın. Vatandaşın iyiliğine yapılan projeye karşı değiliz ama nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılabilir. Burada temmuz ayından önce denize girme şansımız yok. Tam da bu insanlar çay bahçelerinden çıkıyor, bunalıyor, denize gireceğim diyor ama her taraf leş. Başka yerlerde olmayan şeyler neden burada oluyor. Vatandaşa sanki burada bir ceza kesiliyor. Burada bu çalışmadan dolayı vatandaş ızdırap çekiyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu 3 ayda neden çalışma olmuyor da denize girme dönemi başlayınca neden yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Tam mevsiminde yüzemiyoruz"

Suyun kirli olması nedeniyle yüzemediklerini, yüzdüklerinde hasta olduklarını ifade eden Saniye Kalender, "Tam mevsiminde yüzemiyoruz. Sürekli bu şekilde toprak geliyor. Sonrasında hastalanıyoruz. Torunlarımız hastalanıyor. Kirli sular geliyor. Mikroplu oluyor. Bu şekilde olmaz. Denizde yüzme zamanında çalışmasınlar. Sezon bittikten sonra çalışılsın" şeklinde konuştu.

Denize girdiğinde hasta olduğunu söyleyen Ahmet Sedat Akgün, "Bu aylarda çalışma yapmasalar, sonraki aylarda çalışma yapsınlar. Yaz aylarında yapılan çalışmalar bizim yüzmemize engel oluyor. Bir kere girdiğimde hasta olmuştum" dedi.

"Denizde yüzemiyoruz ve kıyıdan bu şekilde bakıyoruz"

Ayşe Eskiçırak ise, "Vallahi denize geldik. Sahilimiz çok güzel ama denizi kirletiyorlar, yüzemiyoruz ve kıyıdan bu şekilde bakıyoruz. Temizlik istiyoruz" diye konuştu.