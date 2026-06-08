Bayburt'ta DSİ yatırımları muhtarlarla istişare edildi
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt merkez ve köylerinde görev yapan 60'a yakın muhtarla bir araya gelerek tamamlanan, devam eden ve planlanan su yatırımlarını görüştü. Toplantıda içme suyu, sulama, taşkın koruma ve altyapı talepleri dinlendi. Ayrıca Vali Mustafa Eldivan ziyaret edilerek yatırımların son durumu değerlendirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bayburt'ta tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar, köy muhtarlarıyla yapılan toplantıda istişare edildi.
DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, Bayburt merkez ve köylerinde görev yapan muhtarlarla toplantıda bir araya geldi. 60'a yakın muhtarın katılım sağladığı toplantıda, kent genelinde DSİ tarafından hayata geçirilen yatırımlar, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler üzerine görüş alışverişi yapıldı.
Kamu hizmetlerinin daha verimli şekilde vatandaşlara ulaştırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, muhtarların köylerdeki içme suyu, sulama, taşkın koruma ve altyapıya ilişkin talepleri dinlendi. DSİ heyeti, yatırımların son durumu ve planlanan çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi.
Program kapsamında Kişi ve beraberindekiler, Vali Mustafa Eldivan'ı da makamında ziyaret etti. Valilik makamında yapılan görüşmede, DSİ yatırımlarında gelinen son durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - BAYBURT