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Dr. Sermet Kileci'den Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Mesaj

Dr. Sermet Kileci'den Atatürk'ün Vefatının 86. Yıl Dönümünde Mesaj
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SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü nedeniyle duygusal bir mesaj yayımladı. Atatürk'ün bilim ve akılla biçimlendirdiği manevi mirasının önemini vurguladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Kileci, "Vatanının bütünlüğünü, milletinin bağımsızlığını yaşamı boyunca her şeyin üzerinde tutan Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve akılla biçimlendirdiği manevi mirası yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

"Büyük Önderimizin açmış olduğu bu aydınlık yolda, göstermiş olduğu hedeflere doğru yürümek ve emaneti olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatabilmek için bizden sonraki nesillere de Atamızı en doğru şekilde anlatmak ve bağımsızlığın önemini aktarabilmek en önemli görevimizdir" diyen Dr. Kileci, mesajını şöyle sonlandırdı:

"Asker, lider, devlet adamı olarak dünyaya örnek olan, devrimleriyle milletinin kalbinde yaşamaya devam eden, zaferleriyle tarih kitaplarına altın harflerle geçen Büyük Atamızı vefatının 86'ncı yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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