Dr. Kamil Furtun'un Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Dr. Kamil Furtun'un Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi
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Samsun'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Kamil Furtun, ölüm yıl dönümünde anıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çeken konuşmalarda, Furtun'un adı bir farkındalığın sembolü olarak anıldı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)Samsun'da görev yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Kamil Furtun, ölüm yıl dönümünde anıldı. Furtun için önce mezarı başında, ardından da görev yaptığı Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi yerleşkesinde basın açıklaması düzenlendi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Sema Aydoğdu, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Kamil ağabey meslektaşlarına her zaman yardımcı olan, durumu olmayan hastalarının yol paralarını cebinden ödeyen, birçok canı kurtaran bir hekimdi. Görev yaptığı hastanede, hastalarının yanında katledildi" dedi.

Dr. Aydoğdu, Furtun'un ölümünden bu yana 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Ancak kalbimizdeki acı hiç dinmedi. Bir hastane koridorunda, beyaz önlüğüyle insanlara umut olan, her sabah 'Bugün kime şifa olabilirim?' diye yola çıkan bir doktor, görev yaptığı hastanede, tam da hayat verdiği yerde hayattan koparıldı" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına şiddete değinen Aydoğdu, "Kamil Furtun'un adı, sadece bir kaybın değil, bir farkındalığın da sembolü oldu. Onun ardından yükselen sesler, 'Sağlıkta Şiddete Hayır' diyen binlerce yürekle birleşti. Bugün, onu anarken, sağlıkta şiddetin ne denli yıkıcı olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başka bir sağlık sistemi mümkün"

Dr. Kamil Furtun'un sınıf arkadaşı Dr. Nedim Ecevit ise konuşmasında, "Acısı hala yüreğimizde. Bu ülkede şiddet gören sağlık çalışanlarının feryatları karşılıksız kalmamalı. Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı, başka bir Türkiye mümkün. Artık bir çözüm bulunmalı" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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