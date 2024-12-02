Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Dr. İsmail Bozkurt İçin Anma Töreni Düzenlendi

Dr. İsmail Bozkurt İçin Anma Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiler'de yürüyüş yaparken hayatını kaybeden Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt için bir anma töreni gerçekleştirildi. Törende, sanatçılar ve meslektaşları gözyaşları içinde Bozkurt'un başarılarını ve insani özelliklerini anlattılar.

Etiler'de yürüyüş yaparken bir anda yere yığıldıktan sonra hayatını kaybeden Dr. İsmail Bozkurt için Amerikan Hastanesi'nde tören düzenlendi. Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Aşkın Nur Yengi ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da katıldığı törende meslektaşları, Dr. İsmail Bozkurt için gözyaşı döktü.

İstanbul'da Etiler'deki evinin yakınlarında yürüyüş yaparken bir anda yere yığılan Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt, hayatını kaybetti. 57 yaşında yaşamını yitiren Bozkurt için Amerikan Hastanesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törene; hastane çalışanları, meslektaşları, ailesi, sevdikleri, sanat dünyasından Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Aşkın Nur Yengi ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve modacı Gülşah Saraçoğlu katıldı.

Doktor Bozkurt için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kendi görüntülerinden hazırlanan kısa film izletildi. Film gösterilirken salonda bulunanlar gözyaşlarına boğuldu. Törende, Dr. İsmail Bozkurt'un meslek hayatındaki başarılarına ve insan sevgisiyle dolu kişiliğine vurgu yapıldı. Meslektaşları, tükenmeyen enerjisiyle sağlık camiasına büyük katkılar sunan Bozkurt'un kaybının derin bir üzüntü oluşturduğunu dile getirdi. Törenin ardından Bozkurt'un cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Bozkurt, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hereke'deki aile kabristanına defnedilecek.

"Onun en büyük ailesi Amerikan Hastanesi'nin tüm çalışanlarıydı"

Çalışma arkadaşını anlatan Doktor Erhan Bukutcu, "Onun en büyük ailesi gerçekten Amerikan Hastanesi'nin tüm çalışanlarıydı. Bazen birbirimize kızdığımız olurdu. Hemen hoşgörüyle gelir, bu sefer de affedelim derdi. Ben hayatımda bu kadar pozitif olan ve insan seven birisini tanımadım. İsmail'in vefat ettiği saatlerde üzüntümün yanı sıra son derece sakindim aslında. Arkadaşlarımızla toplu olarak hastaneye döndük hazırlık için toplandık. Her şey şaka gibiydi. Hepimiz de olduğu gibi gerçekle yüzleşince saatler geçtikçe çok ciddi koymaya başladı. Bu sabah odama geldiğinde yönetim katında hayatın kolay olmayacağını bir kez daha anladım. Sabah 07.00 sıralarında yönetici katına en erken İsmail'le ikimiz beşer dakika arayla gelirdik. Geldiğimizde kimse olmadığı için ışıklarımızdan anlardık. Sonra bizi onun en yakın arkadaşı hemşire müdürümüz Burcu yollardı. İsmail her sabah ışığı görünce iri cüssesi ile kollarını açarak yüzünde büyük bir gülücükle yüksek sesle 'günaydın' diye odama girerdi. Sanki sahne der gibiydi. Enerjisi pozitif, bakış açısı ile yatan hastaların durumlarını özetler ve vakti kalırsa da sosyal cemiyet hayatlarından varsa alınacak bir şey kahkaha ile anlatırdı" dedi.

"Katılımlarınız için hepinize ailem adına teşekkür ederim"

Doktor İsmail Bozkurt'un abisi Nejat Bozkurt ise, "İsmail sadece hastaları ile ilgili değil ailesi olarak bizimle de çok ilgilenirdi. Mutlaka bir sıkıntımız olup olmadığını sorardı. Ben katıldığınız için hepinize ailem adına teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diye konuştu.

"Çok üzgünüm"

Cenaze töreninde konuşan sanatçı Ajda Pekkan gözyaşları içinde, "İnanılmaz bir durumdu. Onu geç tanıdım ama yıllardır sanki doğduğumuzda beri tanıyor gibiydik. Ailesine ve hepimize o kadar yakındı ki herkesle tek tek eğlenirdi. Çok seviyoruz onu çok sevdik. Bu kadar seveceğimizi hiç bilmiyorduk. Onu kaybettik. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru ise, "Ben onu ailem gibi hissettim. Ben başsağlığı ile birlikte sabır diliyorum hepimize" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar
img

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta 2 Aralık Sonuçları KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.