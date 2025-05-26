Dr. Hüseyin Bekmez Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Seçildi

Dr. Hüseyin Bekmez Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Seçildi
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Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı'nın Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Hüseyin Bekmez, 350 delegeden 174 oy alarak yeni başkan seçildi. Genel kurula 3 aday katıldı ve Bekmez, Kızılay'ın insani yardım misyonunu güçlendirme sözü verdi.

Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı'nın Olağan Genel Kurulu'nda Dr. Hüseyin Pekmez yeni başkan seçildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı'nın genel kurulunda 3 aday yarıştı. Dr. Hüseyin Bekmez, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeni başkan seçildi. Daha önce yapılan ve iptal edilen genel kurul sonrası bir kez daha Kızılay delegeleri bir araya geldi. Dr. Hüseyin Bekmez, Abdullah Keleşoğlu ve Orhan Akgüloğlu'nun aday olduğu genel kurulda 435 delegeden 350'si oy kullandı. Seçim sonucunda Abdullah Keleşoğlu 84, Orhan Akgüloğlu 91 oy alırken, Dr. Hüseyin Bekmez 174 oy aldı.

Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı görevine seçilen Dr. Hüseyin Bekmez, delegelere teşekkür ederek, Kızılay'ın insani yardım misyonunu Erzurum'da daha da güçlendirmek için çalışacaklarını belirterek, "Kızılay, bu milletin vicdanından doğmuş bir iyilik hareketidir. Bu hareketin bir parçası olmak ve ona hizmet etmek bizim için onurdur. Kızılay sadece bir kurumdan ibaret değildir. Kızılay; kadim geçmişe sahip, derin kökleri olan, dallarıyla milyonlara ulaşan bir merhamet çınarıdır. Erzurum'da bu çınarın bir parçası olmak bize önemli bir sorumluluk yükledi. Kızılay Erzurum Şubesi olarak bu güzel bayrağı daha yükseklere taşımanın gayreti içinde olacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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