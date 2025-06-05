Dr. Hakan Beyaz, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Oldu

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Hakan Beyaz, terfi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atandı.

Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nın kurulmasında büyük emeği olan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Dr. Hakan Beyaz, terfi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Terfinin ardından Teftiş Kurulu Başkanlığına Polis Başmüfettişi olarak atanan Beyaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı ziyaret etti. Kayseri Emniyeti'nden yapılan paylaşımda, "Yeni görevinin hayırlı olmasını diler ve meslek hayatında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ