Dr. Fikri Göncü, Türkeli İlçe Müftülüğü'ne Atandı

Dr. Fikri Göncü, Türkeli İlçe Müftülüğü'ne Atandı
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Ordu'nun Akkuş İlçe Müftülüğü'nden Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü'ne atanan Dr. Fikri Göncü, yeni görevine başladı. Göncü, din hizmetinin bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin en iyi şekilde devam edeceğini belirtti.

Ordu'nun Akkuş İlçe Müftülüğü görevinden Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü'ne atanan Dr. Fikri Göncü, yeni görevine başladı.

Dr. Fikri Göncü, bir süre yurt dışında tercümanlık yaptıktan sonra 2007 yılında Türkiye'ye dönerek çeşitli ilçelerde imam-hatiplik, vaizlik ve ilçe müftülüğü görevlerinde bulundu. Son beş yılını Akkuş İlçe Müftüsü olarak geçiren Göncü, Türkeli İlçe Müftülüğü görevine atandı.

Göncü, yaptığı açıklamada, Türkeli ilçesinde yıllar boyunca hizmet eden müezzin-kayyım, imam-hatip, Kur'an kursu öğreticisi, büro personeli ve ilçe müftüsü olarak görev yapan hocalara vefa duygusuyla değinerek, vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

Göncü, din hizmetinin bir bayrak yarışı olduğuna vurgu yaparak, "Bu güzide hizmetler kaldığı yerden, Allah'ın izniyle en iyi şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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